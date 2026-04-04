  Николай Дишков надигра грък на MAX FIGHT 64

Николай Дишков надигра грък на MAX FIGHT 64

  • 4 апр 2026 | 22:31
Николай Дишков записа пети успех в пети професионален боксов двубой. Бургазлията надделя над Константинос Петропулос с единодушно съдийско решение на събитието MAX FIGHT 64.

Дишков зае центъра на ринга и започна да налага неговото темпо на бокс още от началото. В средата на рунда гръцкият боец вкара четири бързи удара, но бургазлията ги понесе добре. Българинът зачерви лицето на опонента си още в първия рунд с точни и силни попадения.

24-годишният българин използва брилянтно правите си удари, за да нарани Петропулос във втория рунд. Всеки един пласиран прав удар отнемаше от силите на представителя на южната ни съседка. Дишков се отпускаше все повече с всяка секунда на рунда, а Петропулос изпитваше все по-големи затруднения.

В четвъртия рунд Дишков вдигна темпото и с няколко серии от ъперкъти в тялото на Петропулос разклати гръка. Наказателната акция на Дишков продължи до петия рунд, когато родният боец реши да сложи точка на спора и разкървави лицето на Петропулос. Гръцкият боксьор обаче отстоя и в тази част. Във финалния шести рунд ударите на Дишков станаха още по-силни, но все пак не стигна до нокаут.

