Бен Аскрен се завръща към борбата след двойна белодробна трансплантация

Бен Аскрен ще направи завръщане на тепиха за борба.
Представители на "Real American Freestyle" потвърдиха пред mmafighting.com, че Аскрен ще се изправи срещу Белал Мохамед в двубой от събитието RAF 11. Галавечерта ще се проведе на 18 юли в „Panther Arena“ в Милуоки.
Завръщането му в спорта идва повече от година след тежка битка с пневмония, която доведе до двойна белодробна трансплантация и почти отне живота му. След близо два месеца в болница, Аскрен успя да се прибере у дома, където продължи да подобрява здравословното си състояние. Сега боецът с прякор Фънки ще направи своя дебют в RAF – верига, в която той е един от организаторите на мачове от самото ѝ създаване преди по-малко от година.
Мохамед ще запише второто си участие в организацията, като ще търси първа победа в RAF, след като загуби от Дейвид Кар с технически туш на RAF 4 през миналия декември. Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория ще се състезава в октагона тази събота срещу Габриел Бонфим в главното събитие на UFC Vegas 118, надявайки се да прекъсне серия от две поредни загуби.