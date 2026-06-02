Бен Аскрен се завръща към борбата след двойна белодробна трансплантация

  • 2 юни 2026 | 10:13
Бен Аскрен ще направи завръщане на тепиха за борба.

Представители на "Real American Freestyle" потвърдиха пред mmafighting.com, че Аскрен ще се изправи срещу Белал Мохамед в двубой от събитието RAF 11. Галавечерта ще се проведе на 18 юли в „Panther Arena“ в Милуоки.

Завръщането му в спорта идва повече от година след тежка битка с пневмония, която доведе до двойна белодробна трансплантация и почти отне живота му. След близо два месеца в болница, Аскрен успя да се прибере у дома, където продължи да подобрява здравословното си състояние. Сега боецът с прякор Фънки ще направи своя дебют в RAF – верига, в която той е един от организаторите на мачове от самото ѝ създаване преди по-малко от година.

Мохамед ще запише второто си участие в организацията, като ще търси първа победа в RAF, след като загуби от Дейвид Кар с технически туш на RAF 4 през миналия декември. Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория ще се състезава в октагона тази събота срещу Габриел Бонфим в главното събитие на UFC Vegas 118, надявайки се да прекъсне серия от две поредни загуби.

