Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов получиха съперници за UFC Абу Даби

Магомед Анкалаев се завръща в октагона за първия си двубой след загубата на титлата на UFC, а Умар Нурмагомедов също ще бъде част от основната карта на събитието.

Предстоящата галавечер на UFC в Абу Даби на 25 юли ще бъде оглавена от битка в полутежка категория между бившия шампион Магомед Анкалаев и Халил Раунтри-младши. В подглавния двубой един срещу друг ще се изправят топ претендентите в категория петел Умар Нурмагомедов и Давид Мартинес. Новината беше официално обявена от UFC в понеделник.

Това ще бъде първият мач за Анкалаев след загубата на титлата от Алекс Перейра през октомври, когато беше нокаутиран само за 80 секунди. Преди това поражение Анкалаев, който вече има професионален актив от 21-2-1, беше в серия от 14 поредни двубоя без загуба в UFC. Тази поредица включва и победа с решение над „Поатан“ седем месеца по-рано.

Раунтри-младши също ще се опита да се върне към победите, след като претърпя поражение от бившия шампион Иржи Прохазка в същата вечер. Някогашният претендент за титлата спечели шест от последните си осем битки в октагона, като в пет от тях взе и бонус.

В подглавния сблъсък Нурмагомедов и Мартинес ще търсят възможност да се доближат до мач за пояса в категория до 61 кг. Руският талант спечели последователни победи над Дейвисон Фигередо и Марио Баутиста, след като предизвика Мераб Двалишвили за златото на UFC през 2025 г. – единствената загуба в неговата 21-мачова кариера.

От своя страна, Мартинес влиза в клетката с професионален рекорд от 14-1 и три победи в октагона над Марлон Вера, Роб Фонт и Саймон Оливейра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google