Мартин Петков защити титлата на MAX FIGHT в стил муай тай с ММА ръкавици

Мартин Петков защити пояса на MAX FIGHT в категория до 70 кг в стил муай тай с ММА ръкавици. 23-годишният българин нокаутира Мануел Фернандес в основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 64 в София.

Петков откри битката с кикове с десния крак. Испанецът показа самообладание и добра защита. Oще с първото ляво кроше обаче българинът прати Фернандес на земята в нокдаун. Фернандес се изправи, но при следващата атака възпитаникът на "Академия Антон Петров" го свали отново с десен ъперкът. Испанецът показа сърце на шампион и се изправи и този път. Битката продължи предимно в клинч в следващите 90 секунди, но при следващата боксова комбинация на Мартин Петков Фернандес падна в трети нокдаун, което означаваше край на мача.

Това бе първа защита на титлата за Мартин Петков.