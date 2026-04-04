Марио Вергиев нокаутира чех на MAX FIGHT 64

Марио Вергиев нокаутира чешкия боксьор Якуб Милота в самото начало на втория рунд на срещата им в полутежка категория на галавечерта MAX FIGHT 64.

Още в четвъртата секунда на втори рунд Вергиев намери съперника в черния дроб и го повали на коляно. Милота все пак се изправи, но беше моментално ударен по същия начин на същото място и отново изпадна в нокдаун. Този път обаче чехът нямаше как да се съвземе и беше сложен край на двубоя.

38-годишният Вергиев тренира в ЦСКА под ръководството на Александър Александров и вече има 8 победи на професионалния ринг.