Антъни Джошуа и Кристиан Пренга застанаха лице в лице

Антъни Джошуа обеща, че не гледа отвъд предстоящия си мач с Кристиан Пренга на 25 юли, въпреки че вече има подписани договори за сблъсък с Тайсън Фюри по-късно през годината.

Джошуа и Пренга се изправиха лице в лице в Лондон преди битката им в Джеда, Саудитска Арабия. За Джошуа това ще бъде първи мач след категоричната му победа над Джейк Пол през декември в Маями. Джошуа възнамеряваше да използва успеха срещу Пол като трамплин към голям двубой на върха в дивизията, но всичко се промени, след като той беше замесен във фатална катастрофа, отнела живота на двама от най-добрите му приятели.

„Силни сме, концентрирани сме. Това е огромна година за мен“, заяви 36-годишният бивш шампион. „Когато седнах с Еди Хърн и екипа, се появи възможността да се бия с Пренга, разбира се, а след това те казаха: „Но искаме да удължим тази сделка и да ти дадем възможност да се биеш с Тайсън Фюри“. Поставете който и да е боец в моята позиция и той ще каже: „Нека подпиша този договор. Дайте ми възможност да се бия с Фюри, дайте ми възможност да се бия с Пренга, дайте ми възможност да се бия за титлата“. Не става въпрос да подценяваш някого, а да знаеш целта си, да знаеш следващата си стъпка и да се изкачваш по стълбицата. Имам ясна цел, знам за какво е тази година, знам колко трудна ще бъде. Аз определено съм човекът за тази работа.“

Джошуа сподели, че работи усилено във Валенсия заедно с екипа на Усик и е съсредоточен върху подобряването на таланта и уменията си.

„Искам да изляза на ринга и да покажа колко съм добър. Когато го направя, правя страхотни битки“, добави Джошуа, чийто актив е 29-4 (26 с нокаут).

От своя страна, екипът на Пренга отправи смели и войнствени изказвания, които изглежда се харесаха на Джошуа.

„Тези момчета просто си копаят гроб“, усмихна се той. „Гробът вече е изкопан, но те продължават да копаят все по-дълбоко и по-дълбоко. Уважавам всеки противник, но когато погледна себе си, знам, че ще се представя на ниво... Това е моята дивизия... Аз принадлежа тук. Не правя това на шега. Правя го, защото в това съм добър, и ще го докажа. Очаквам с нетърпение.“

Джошуа заяви, че не само уважава своя опонент, но и спорта, и затова приема сериозно съперника, срещу когото влиза като огромен фаворит.

„Бий се здраво, бий се за победа, и ако казвате, че Фюри [е следващият], брилянтно. Но победата е истинският успех. Всичко останало няма значение... Победата е моят фокус.“

„Наричат това завръщане, което е доста странно, защото минаха само шест месеца, откакто видяхме „Ей Джей“ на ринга през декември“, каза Хърн. „Очевидно всички са наясно какво се случи след мача с Пол и за мен това е едно от великите завръщания. Невероятно сме горди от това, което той направи, за да се върне на ринга – физически и психически. Боксът е неговата цел, боксът е неговият мир. И когато отида във Валенсия и видя тренировъчния лагер с Александър Усик, не виждам просто Антъни Джошуа в последните етапи на кариерата си, а виждам човек, който е по-мотивиран и по-фокусиран от всякога не само да унищожи Пренга, не само да унищожи Тайсън Фюри, но и да се опита да стане отново световен шампион в тежка категория. Сега мечтата изглежда има повече смисъл от всякога", заяви пък мениджърът на Ей Джей, Еди Хърн.

