Българин тежко нокаутиран за старта на MAX FIGHT 64

Марио Найденов беше нокаутиран във втори кръг от Мариус Думитру в откриващата среща на основната бойна карта на голямата галавечер MAX FIGHT 64 в София.

23-годишният български боксьор започна много настървено срещата, но още в първия рунд се откриваше за попаденията на съперника си.

За съжаление, при 1 минута до края на втория рунд Думитру пласира тежък десен прав и прати българина на земята. Ударът беше много чист и Найденов изглеждаше зашеметен, поради което реферът прекрати срещата.

Марио вече има 2 победи и 1 поражение на ринга на MAX FIGHT 64. Думитру е трикратен шампион на Румъния по бокс и това му беше първа битка в най-голямата българска промоция.