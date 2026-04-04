Кристиян Димитров с нова победа на MAX FIGHT 64

Кристиян Димитров победи гърка Харилаос Малихудис със съдийско решение в боксова среща от полутежка категория на голямата бойна галавечер MAX FIGHT 64. Кристиян вече има 3 победи и 1 равенство на професионалния ринг.

Димитров заслужено получи победата по точки, тъй като през целия двубой контролираше дистанцията и нанасяше по-точните попадения. Той беше и по-разнообразният боксьор, като показа и много добра физическа подготовка, защото поддържаше високо темпо през четирите рунда. Особено силен за Кристиян беше последният рунд, в който разкървави носа на съперника.

Състезателят на боксов клуб „Левски“ има много сериозна визитка при аматьорите зад гърба си. Високият 190-сантиметра боец от Сливен е с над 220 мача в олимпийския бокс, 11 титли от републикански първенства и две балкански титли, Димитров е сред най-утвърдените имена в българския бокс. Той е и дългогодишен национал, участвал на редица европейски и световни форуми, както и победител в World Series of Boxing с отбора на Italia Thunder. Тази година стигна до четвъртфиналите на най-стария международен боксов турнир – Купа „Странджа“.

Допълнителна стойност към опита му придава фактът, че е бил спаринг партньор на братята Пулеви, което го поставя в елитна компания и му дава поглед върху бокса на най-високо ниво. В последните месеци той направи ключова крачка в кариерата си, присъединявайки се към боксов клуб „Левски София“, където тренира под ръководството на световен шампион на Универсалната боксова организация. (UBO) в супер-средна категория Владимир Георгиев.