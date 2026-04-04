Димитър Димитров с пореден зрелищен нокаут на MAX FIGHT 64

Димитър Димитров помете съперника си от Словакия Александър Кмет в рамките на първия рунд и записа поредния си страховит нокаут в професионалната боксова кариера.

Димитров определено осигури зрелище в битката в тежка категория на голямата галавечер в София MAX FIGHT 64. Димитър от самото начало на срещата засипа съперника си с комбинации и го прати в нокдаун с кроше в тялото. Кмет се изправи, но веднага пак беше повален на земята и този път нямаше как да продължи срещата.

23-годишният Димитров е представител на Боксов клуб „Перник“ и влезе в срещата със самочувствието на непобеден професионалист. Българинът затвърждава репутацията си на един от най-перспективните ни боксьори при най-тежките. Под ръководството на треньорите Венелин Анков и Ивайло Симеонов, той демонстрира стабилен прогрес, агресивен прав гард и отличен усет за приключване на мачовете.

Димитров вече направи впечатление на публиката с категорични изяви на MAX FIGHT Selection и последващите галавечери – включително победа с ТКО във втория рунд срещу Ангел Русев, успех над Кирил Борисов на MAX FIGHT 58 и експлозивен нокаут в първия рунд срещу грузински съперник на MAX FIGHT 63. Отличието „Fight of the Night“ допълнително подчерта потенциала му да бъде сред водещите имена в категорията и организацията.

Бързата му победа на MAX FIGHT 64 пък потенциално му отваря врати за нова скорошна битка на профи ринга.