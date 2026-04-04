  3. Димитър Димитров с пореден зрелищен нокаут на MAX FIGHT 64

Димитър Димитров с пореден зрелищен нокаут на MAX FIGHT 64

  • 4 апр 2026 | 20:57
Димитър Димитров помете съперника си от Словакия Александър Кмет в рамките на първия рунд и записа поредния си страховит нокаут в професионалната боксова кариера.

Димитров определено осигури зрелище в битката в тежка категория на голямата галавечер в София MAX FIGHT 64. Димитър от самото начало на срещата засипа съперника си с комбинации и го прати в нокдаун с кроше в тялото. Кмет се изправи, но веднага пак беше повален на земята и този път нямаше как да продължи срещата.

23-годишният Димитров е представител на Боксов клуб „Перник“ и влезе в срещата със самочувствието на непобеден професионалист. Българинът затвърждава репутацията си на един от най-перспективните ни боксьори при най-тежките. Под ръководството на треньорите Венелин Анков и Ивайло Симеонов, той демонстрира стабилен прогрес, агресивен прав гард и отличен усет за приключване на мачовете.

Димитров вече направи впечатление на публиката с категорични изяви на MAX FIGHT Selection и последващите галавечери – включително победа с ТКО във втория рунд срещу Ангел Русев, успех над Кирил Борисов на MAX FIGHT 58 и експлозивен нокаут в първия рунд срещу грузински съперник на MAX FIGHT 63. Отличието „Fight of the Night“ допълнително подчерта потенциала му да бъде сред водещите имена в категорията и организацията.

Бързата му победа на MAX FIGHT 64 пък потенциално му отваря врати за нова скорошна битка на профи ринга.

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

