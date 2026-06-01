Касадо, Виние и Волпе грабнаха специалните награди на SENSHI 31

  • 1 юни 2026 | 15:39
  
  
След зрелищните битки и емоциите на международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив, бяха връчени и специалните отличия на бойците, които най-силно впечатлиха публиката, зрителите пред екраните и организаторите с представянето си на ринга.

Отличието „Най-добра техника“ спечели Grand Prix шампионът до 70 кг Анджело Волпе (Италия), който демонстрира прецизност, пълен контрол и безупречно изпълнение по време на представянето си в трите тежки двубоя в елиминационния турнир на SENSHI. Шампионът получи специалната награда лично от кикбокс легендата Анди Зауер.

Призът „Боен дух“ отиде за втори път при Максон Виние (Франция) за неговото непримиримо сърце, гладиаторски характер и воля в битката до последната секунда. Отличието му бе връчено от световноизвестния боец Алберт Краус на ринга на SENSHI.

Наградата за „Нокаут на вечерта“ заслужено бе присъдена на Андрес Касадо (Испания), който направи експлозивен завършек на битката си за резервното място в Grand Prix турнира. Нидерландската бойна легенда Семи Шилт награди испанския боец, показал високо лично представяне. SENSHI 31 Gladiators отново предложи поредица от битки на световнониво, драматични обрати и незабравими моменти за феновете на бойните спортове.

