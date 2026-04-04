  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Светкавичен нокаут за Кунов, който предизвика Димитров за реванш

Светкавичен нокаут за Кунов, който предизвика Димитров за реванш

  • 4 апр 2026 | 21:57
Светкавичен нокаут за Кунов, който предизвика Димитров за реванш

Станислав Кунов записа светкавичен ноакут на MAX FIGHT 64. Той отказа със смразяващо кроше в черния дроб Горан Сучевич на голямата бойна галавечер в новата зала на Военна академия в София.

Сучевич сякаш искаше да сигнализира, че е ударен нечисто по темето, но реферът не прекрати срещата и той беше длъжен на продължи да се бие. Разсейването му обаче му изигра лоша шега, защото Кунов го препарира с удара в черния дроб, от който съперникът не се възстанови.

“Нямах много време за подготовка, но съперникът не ме изненада с нищо. Това сме тренирали и го показахме. Със сигурност ще имам още участия на MAX FIGHT и ще бъда много активен състезател занапред”, каза Кунов и попита: “Къде е тоя пенсионер, Кристиян Димитров? Няма ли да правим реванш?”

Димитров излезе на ринга и прие предизвикателството за реванш срещу 20 000 евро, след като в края на ноември миналата година между двамата се зароди вражда. Първоначално срещата им беше маркирана като равен резултат, но впоследствие беше направена корекция и Кристиян беше определен за победител. Той обаче беше категоричен, че ще излезе на ринга отново срещу Кунов само срещу гарантирани 20 000 евро.

