Васил Христов нокаутира Денис Милев на MAX FIGHT 64

Васил Христов записа втора победа на ринга на MAX FIGHT. Младият възпитаник на Делян Славов надделя с нокаут в първия рунд над Денис Милев на 64-тото издание на MAX FIGHТ в София.

Битката започна с много динамика от страна на Денис Милев. Пловдивчанинът се развихри с комбинации с ръце и крака, но Христов се защитаваше и удобно изчака своя момент след минута игра, за да пласира хай-кик. С този мощен ритник Милев падна на въжетата и това доведе до отброяване за нокдаун. Милев се възстанови, но при последвалата атака Христов го засипа с удари и го прати на земята, което доведе до втори нокдаун, а главният рефер на ринга реши да сложи край на срещата.