Калоян Колев отказа Камен Георгиев и сложи край на трилогията

Калоян Колев победи Камен Георгиев със събмишън във втория рунд на основния двубой на събитието MAX FIGHT 64. С този успех Колев записа втори успех над Георгиев в общо три сблъсъка помежду им.

Колев пренесе схватката на земя още в първите десет секунди, след като притисна Георгиев към единия от ъглите на ринга, а след това го хвана за краката и го повали. Оттам последваха удари на земята. Много кръв потече от носа на Георгиев, но той показа опит и добра защита и оцеля до края на рунда и дори се изправи от пода в последната минута.

По-младият Колев бе по-свеж в началото на втората част и след няколко финта в стойка пренесе схватката на земя. Георгиев се изправи по-бързо, но малко по-късно Колев използва подсечка, а след това приложи задушаваща техника, за да сложи край на битката. Опитният борец и граплър използва прийома "arm triangle", за да накара съперника си да се предаде.