Иван Ангелов продължи с победите на MAX FIGHT

Иван Ангелов нокаутира Октавиан Прозоровчи във втория рунд на битката им от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 64. Победата бе четвърта поредна за 37-годишния кикбоксьор на ринга на MAX FIGHT.

Срещата започна с размяна на кикове. Ангелов показа добро движение из ринга и успя да пласира повече лоу-кикове от съперника му, който бе избрал да води боя с обратен гард. Българинът бързо разбра, че е по-добрият кикбоксьор в този двубой и взе инициативата, като вкара в обращение и бързи боксови комбинации с ръце.

Прозоровчи се опита да се върна в двубоя в началото на втората част, но Ангелов пласира мощен десен прав в челюстта му, който даде началото на края. Боецът с прякора Професора притисна съперника си към въжетата и с ляв ъперкът в тялото прати молдовеца на земята. 24-годишният боец от Кишинев не можа да се изправи и да продължи двубоя.