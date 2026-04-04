Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Димо Тониев победи Асен Асенов на MAX FIGHT 64

Димо Тониев победи Асен Асенов на MAX FIGHT 64

  • 4 апр 2026 | 20:26
Димо Тониев победи Асен Асенов със съдийско решение в боксова среща от категория супер перо в главната бойна карта на MAX FIGHT 64.

Още в първите два рунда Тониев засипваше Асенов с комбинации и търсеше определено нокаута, докато противникът можеше единствено да се стреми да “оцелее”. Асен сякаш по-бързо показа признаци на умора в третия рунд, докато изглеждаше, че енергийният резервоар на Димо е неизчерпаем.

Тервел Пулев в ролята си на коментатор хвалеше неколкократно играта на Тониев през целия двубой, а съдиите логично му присъдиха победата по точки.

Димо Тониев е на 20 години от Лом и тренира в академия Антон Петров, като е трикратен шампион при мъжете и двукратен при младежите. Всичките му професионални битки досега са били на MAX FIGHT, а освен Петров, треньор му е и Александър Александров.

19-годишният Асен Асенов - Кубинеца е от Стара Загора и за него това беше дебют на професионалния ринг и съответно на MAX FIGHT. Той е тренирал и в клуба на братя Пулеви в София.

Следвай ни:

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

