Димо Тониев победи Асен Асенов на MAX FIGHT 64

Димо Тониев победи Асен Асенов със съдийско решение в боксова среща от категория супер перо в главната бойна карта на MAX FIGHT 64.

Още в първите два рунда Тониев засипваше Асенов с комбинации и търсеше определено нокаута, докато противникът можеше единствено да се стреми да “оцелее”. Асен сякаш по-бързо показа признаци на умора в третия рунд, докато изглеждаше, че енергийният резервоар на Димо е неизчерпаем.

Тервел Пулев в ролята си на коментатор хвалеше неколкократно играта на Тониев през целия двубой, а съдиите логично му присъдиха победата по точки.

Димо Тониев е на 20 години от Лом и тренира в академия Антон Петров, като е трикратен шампион при мъжете и двукратен при младежите. Всичките му професионални битки досега са били на MAX FIGHT, а освен Петров, треньор му е и Александър Александров.

19-годишният Асен Асенов - Кубинеца е от Стара Загора и за него това беше дебют на професионалния ринг и съответно на MAX FIGHT. Той е тренирал и в клуба на братя Пулеви в София.