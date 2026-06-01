Завръщането на Конър предизвика фурор: билетите достигат цени до над 24 000 долара

Конър Макгрегър продължава да доказва, че все още е най-голямата атракция в UFC – титла, от която изглежда няма да се откаже скоро, ако изобщо някога го направи.

Въпреки петгодишното си отсъствие и завръщането си след счупен крак, получен в последния му двубой през 2021 г., ирландската суперзвезда все още привлича публика като никой друг в спорта. Най-яркото доказателство за това идва от първоначалните продажби на билети за неговия мач срещу Макс Холоуей на UFC 329, който ще се проведе в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас.

Продажбите на билети се осъществяват от AXS, като цената за едно място, от което може да се наблюдава завръщането на Макгрегър, достига до 24 600 долара. В момента най-евтините налични билети са на стойност 1822 долара. Според текущите продажби най-скъпите опции са за места на третия ред в близост до октагона, докато тези на четвъртия ред от противоположната страна се продават за 15 990 долара всяко.

Все още има малък брой свободни места на нивото на ринга, като най-евтиният вариант се предлага за малко над 7300 долара. Въпреки че има и по-достъпни билети на по-горните нива на залата за под 2000 долара, те се разпродават изключително бързо още от началото на предварителните продажби миналата седмица. Към момента най-евтиният наличен билет за завръщането на Макгрегър е за място на последния ред в "T-Mobile Arena" на цена от 1822 долара.

Важно е да се отбележи, че нито една от посочените цени не включва данъци или такси, което допълнително ще увеличи крайната сума за купувачите. Освен стандартните билети, OnLocation – подразделението за събития на собствениците на UFC, TKO Group Holdings – предлага и VIP пакети за фенове с по-дълбоки джобове.

Двата най-скъпи пакета, включително опцията „Elite“ с места на първия ред, вече са напълно разпродадени. Вторият по цена пакет, наречен „Rising Star“, също е изчерпан, въпреки че до събитието остават шест седмици. Останалите VIP опции започват от 13 500 и 8000 долара на човек. По-скъпият пакет включва VIP билет за събитието, място на по-ниските нива, запазен достъп до церемониалното претегляне, прием след претеглянето с участието на бойци от UFC и достъп до специална зона в залата, където също се очаква да присъстват атлети.

По-евтиният вариант предлага VIP билет, място на нивото на ринга, преживяване в октагона след края на битките, запазен достъп до церемониалното претегляне и прием след него с участието на бойци. Крайните приходи от билети за събитието ще бъдат обявени в нощта на самата галавечер, но всички знаци сочат към грандиозно завръщане за UFC с дългоочакваното завръщане на ирландеца.

В кариерата си бившият шампион в две катгории е генерирал приходи от билети, надхвърлящи 17 милиона долара, но тези събития са се провели съответно през 2016 и 2018 г. Предвид огромния интерес към предстоящия му двубой с Холоуей на UFC 329, Макгрегър може да постигне най-големите си приходи от билети досега – извън боксовия му мач срещу Флойд Мейуедър, който донесе над 55 милиона долара.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google