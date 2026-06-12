Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

Шотландският халф Скот Мактоминей пропусна тренировката на отбора поради стомашен вирус. 29-годишният халф пристигна отделно от съотборниците си в хотела на отбора като превантивна мярка, пише BBC Sport. Медицинският щаб на отбора реши да го изолира от останалата част от състава като предпазна мярка. Тежестта на заболяването му не е обявена.

Първият мач на Шотландия на турнира ще бъде на 14 юни срещу Хаити. Отборът е в Група C, където ще се изправи още срещу Бразилия и Мароко. Участието на Мактоминей в първия мач остава несигурно.

Scotland midfielder Scott McTominay was not on the team bus as it arrived at their hotel in Boston after missing Thursday's training session because of an upset stomach.



The 29-year-old made his own onward journey with a doctor in what is believed to be a precautionary measure. pic.twitter.com/ixJTPdNECa — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) June 12, 2026

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Снимки: Imago