Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

Шотландският халф Скот Мактоминей пропусна тренировката на отбора поради стомашен вирус. 29-годишният халф пристигна отделно от съотборниците си в хотела на отбора като превантивна мярка, пише BBC Sport. Медицинският щаб на отбора реши да го изолира от останалата част от състава като предпазна мярка. Тежестта на заболяването му не е обявена.
Първият мач на Шотландия на турнира ще бъде на 14 юни срещу Хаити. Отборът е в Група C, където ще се изправи още срещу Бразилия и Мароко. Участието на Мактоминей в първия мач остава несигурно.
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