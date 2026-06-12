Това са сред най-умните футболисти на Мондиала: един завърши Харвард, друг смята за милисекунди, а трети говори девет езика

Мондиал 2026 вече започна, а колегите от sportal.rs. в любопитен материал припомнят кои са сред най-умните футболисти, които ще играят на Световното първенство.



Например Мат Фрийз, вратарят на националния отбор на САЩ, не е имал право да ходи на тренировка, ако преди това не е завършил домашните си.Родителите му очевидно са водили строга политика, което в крайна сметка се е оказало правилното решение. Мат в крайна сметка завършва Харвард, а сега пази за САЩ на Световното първенство.

Той е известен с това, че отказва договор в младежкия отбор на Манчестър Юнайтед, за да изпълни желанието на семейството си да посещава колеж. Фрийз напусна Харвард преждевременно след втория си сезон, за да подпише договор като местен играч с Филаделфия Юниън през декември 2018 г. В крайна сметка обаче завършва курсовете си онлайн по време на пандемията от COVID-19 и се дипломира с бакалавърска степен по икономика през 2022 г.

Освен него, футболист, който се отличава със сериозен интелект, е и бранителят на Швейцария Мануел Аканжи. Централният защитник е известен както с футболните си умения, така и с невероятно бързото си смятане. Мануел решава всички операции почти за секунди, а видеото му, в което смята и отговаря на математически задачи, стана вирусно.

Рекордьор сред футболистите, а може би и по-широко, по брой езици, които говори, пък е белгиецът Ромелу Лукаку. Нападателят на Наполи говори цели девет езика, така че има големи шансове да разбира всичко, което се говори около него.

Френски, немски, английски, испански, португалски, италиански, холандски и неговият регионален вариант, говорен във Фландрия – фламандски, както и лингала, бантуски език, говорен в северозападната част на Демократична република Конго и в голяма част от Република Конго. Това са всички езици, които говори и разбира голмайсторът на Белгия.

Romelu Lukaku speaks multiple languages fluently. He is proficient in Dutch, French, English, Spanish, Portuguese, German, and also understands a bit of Swahili and Lingala, showcasing his impressive linguistic abilities alongside his football talent. pic.twitter.com/IrpK5PCtGu — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) June 23, 2024

"Родителите ми ме отгледаха, говорейки френски, а и много играчи на Андерлехт използваха този език. Не знам дали държа рекорда по брой езици, които говоря, но това със сигурност е нещо, което може да бъде полезно", казва самият Лукаку.

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Снимки: Imago