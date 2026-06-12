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Американците се готвят за силен Мондиал

  • 12 юни 2026 | 16:03
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Националният отбор на САЩ тренира в лагера си в Ървайн, Калифорния. Заниманието бе част от подготовката за началото на кампанията на домакините на Световното първенство. Американците стартират в Група D срещу Парагвай, а след това ще се изправят срещу Австралия и Турция.

Момчетата на Маурисио Почетино направиха добри игри в последните си две контроли - успех с 3:2 над Сенегал и загуба с 1:2 от Германия. След тези срещи феновете са оптимисти за силно представяне на отбора. Мачовете от Група D ще се играят във Ванкувър, Сиатъл, Санта Клара, и Ингълууд.

Досега нито един тим на САЩ не е достигал до полуфиналите след успеха на първото Световно първенство през 1930 година. Последно американците играха на четвъртфиналите през 2002 година.

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