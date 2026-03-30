Шеф на Египет за трансфер на Салах в САЩ: Никой няма да се сеща за него, както аз не се сещам за Меси

Техническият директор на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан предупреди Мохамед Салах да не преминава в МЛС, след като напусне Ливърпул в края на сезона, защото така ще излезе от светлините на прожекторите и бързо ще бъде забравен. Според него е най-добре крилото да остане в Европа, но дори трансфер в Саудитска Арабия би бил по-добър вариант от МЛС. Хасан дори направи странно сравнение с голямата звезда на Интер Маями Лионел Меси, като призна, че самият той не се сеща за осемкратния носител на “Златната топка” и няма интерес да гледа неговите мачове в САЩ.

“Лично аз бих предпочел да остане в Европа. Чувал съм, че има оферти от ПСЖ, Байерн и италиански клубове. Трансфер в МЛС? Така би бил твърде далече от светлините на прожекторите. Никой вече няма да си сеща за него, както аз не си сещам за Меси. Дори не се опитвам да гледам мачовете му. Ако не получи подходящи оферти от Европа, трансфер в саудитската лига също би бил добър вариант, особено с големи имена като Кристиано Роналдо”, заяви Ибрахим Хасан, който е брат близнак на селекционера на Египет Хосам Хасан.