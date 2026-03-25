Само един е над Салах в класация на Джейми Карагър

  • 25 март 2026 | 11:19
Само и единствено Тиери Анри е пред Мохамед Салах в класацията на най-добрите чуждестранни нападатели в историята на английското първенство по футбол, категоричен е бившият футболист на Ливърпул и настоящ анализатор Джейми Карагър. Египетският национал имърсисайдци обявиха във вторник, че след края на сезона ще разтрогнат договора по взаимно съгласие и нападателят ще напусне като свободен агент.

Салах спечели всички възможни трофеи в деветте си години на "Анфийлд" и Карагър каза, че това маркира края на една невероятна ера за бившия му клуб.

Салах пристигна в Ливърпул през 2017 г. с трансфер за 34 милиона паунда от Рома и от този момент насетне нито един футболист няма повече голове и асистенции от него (съответно 189 и 92). Карагър е категоричен, че Салах е оставил по-голям отпечатък върху Премиър лийг дори и от Кристиано Роналдо.

"В пантеона за чуждестранни нападатели в английското първенство само Тиери Анри изпреварва Салах по отношение на резултати и постоянство", пише Карагър в колонката си за “Телеграф”.

"Много хора ще кажат, че футболисти като Кристиано Роналдо, Еден Азар, Джанфранко Дзола, Денис Бергкамп или Ерик Кантона са по-добри от Салах, но по отношение на постоянството сезон след сезон моят глас е за египтянина. В двата си престоя Роналдо не беше за Манчестър Юнайтед точно това, което беше за Реал Мадрид в най-добрите си години. Салах е пред него заради влиянието, което имаше върху Висшата лига. Според мен той автоматично попада в най-добрия състав на чуждестранни футболисти. Ако нападението е от трима, останалите са Анри и Роналдо", казва още Карагър.

"Салах напуска Ливърпул като третият най-добър голмайстор в клубната история зад Иън Ръш и Роджър Хънт. Той е един от най-успешните футболисти в ерата на Премиър лийг. Само преди няколко дни от Ливърпул ме помолиха да съставя десетка на най-добрите футболисти в клубната история. Обичайните заподозрени разбира се са Стивън Джерард, сър Кени Далглиш, Греъм Сунес, Джон Барнс и Иън Ръш. Салах е веднага след тях", завърши Карагър, цитиран от БТА.

