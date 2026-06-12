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Роналдо и Португалия тренират пред пълни трибуни

  • 12 юни 2026 | 15:20
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Тимът на Португалия проведе последната си тренировка, преди да замине за САЩ, където ще участва за Световното първенство. Кристиано Роналдо изведе играчите на тренировъчния терен на Cidade do Futebol, като трибуните бяха изпълнени с фенове.

Въпреки че не е потвърдил отказването си, турнирът е много вероятно да бъде последната международна изява за Роналдо. Португалия победи Чили и Нигерия в последните си контроли. Двете срещи бяха спечелени от мореплавателите с резултат 2:1.

Португалците са в група заедно с Колумбия, Узбекистан и ДР Конго, а първият съперник са африканците в Хюстън на 17 юни.

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