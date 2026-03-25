Легендата Линекер към легендата Салах: Беше страхотно да те имаме в английския футбол

Легендата на английския футбол Гари Линекер изказа своята благодарност към Мохамед Салах за “всичко, което е направил за английския футбол“, след като иконата на Ливърпул обяви, че ще напусне „червените“ в края на сезона. Нападателят на шампионите ще сложи край на бляскавата си кариера на „Анфийлд“ след края на настоящата кампания, с което ще приключи деветгодишният му престой в клуба, през който се утвърди като един от най-великите играчи в съвременната история на Премиър лийг.

Бившият капитан на Англия и водещ на предаването “Match of the Day” Гари Линекер реагира на новината в профила на подкаста „The Rest is Football“ в социалната мрежа X, публикувайки видео, в което благодари на Салах.

„Появи се новината, че Мохамед Салах ще напусне в края на сезона. Девет години в Ливърпул – и какви девет години бяха само! Той беше феномен“, заяви Линекер.

„Невероятно брилянтен футболист. Две титли от лигата, Шампионска лига, две Купи на лигата, ФА Къп, Суперкупа и, разбира се, Световното клубно първенство. Той вкара толкова много голове, беше толкова постоянен за толкова дълъг период от време и просто искам да кажа: благодаря ти, Мо, за всичко, което направи за английския футбол, и по-специално за Премиър лийг и, разбира се, за Ливърпул.“

„Ти беше чест за нашия спорт, беше страхотно да те имаме тук и ти желая всичко най-добро в бъдеще, каквото и да ти донесе то“, завърши Линекер.

