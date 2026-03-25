Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Легендата Линекер към легендата Салах: Беше страхотно да те имаме в английския футбол

Легендата Линекер към легендата Салах: Беше страхотно да те имаме в английския футбол

  • 25 март 2026 | 09:32
  • 379
  • 0

Легендата на английския футбол Гари Линекер изказа своята благодарност към Мохамед Салах за “всичко, което е направил за английския футбол“, след като иконата на Ливърпул обяви, че ще напусне „червените“ в края на сезона. Нападателят на шампионите ще сложи край на бляскавата си кариера на „Анфийлд“ след края на настоящата кампания, с което ще приключи деветгодишният му престой в клуба, през който се утвърди като един от най-великите играчи в съвременната история на Премиър лийг.

Бившият капитан на Англия и водещ на предаването “Match of the Day” Гари Линекер реагира на новината в профила на подкаста „The Rest is Football“ в социалната мрежа X, публикувайки видео, в което благодари на Салах.

„Появи се новината, че Мохамед Салах ще напусне в края на сезона. Девет години в Ливърпул – и какви девет години бяха само! Той беше феномен“, заяви Линекер.

„Невероятно брилянтен футболист. Две титли от лигата, Шампионска лига, две Купи на лигата, ФА Къп, Суперкупа и, разбира се, Световното клубно първенство. Той вкара толкова много голове, беше толкова постоянен за толкова дълъг период от време и просто искам да кажа: благодаря ти, Мо, за всичко, което направи за английския футбол, и по-специално за Премиър лийг и, разбира се, за Ливърпул.“

„Ти беше чест за нашия спорт, беше страхотно да те имаме тук и ти желая всичко най-добро в бъдеще, каквото и да ти донесе то“, завърши Линекер.

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси хвърлиха око на Фабрегас

Ливърпул избира между трима за заместник на Салах

Общинарите в Мадрид отхвърлиха жалба на Реал

Изпълнителният директор на Серия А смята, че футболът в Италия изостава

Флорентино иска да задържи Винисиус

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Виж всички

Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Невероятното спортно дълголетие на ЛеБрон в числа и интересни факти

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

