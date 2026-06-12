Строяването на всички за химните по идея на италианска икона

Световният шампион Алесандро Дел Пиеро е дал идеята за излизането на всички футболисти за изпълнението на химните на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Легендарният нападател на Ювентус е "пуснал мухата" пред президента на ФИФА Джани Инфаятино, който е харесал хрумването. Футболния Пинтурикио, който е участвал на три Мондиала със "скуадра адзура", си говорил с швейцареца и предложил вместо титулярните единайсеторки за химните на своите страни да излизат всички играчи от състава, което се харесало на боса на футболната централа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago