Интер Маями подготвя оферта за Салах

Клубът от Мейджър Лийг Сокър Интер Маями възнамерява да отправи оферта към Мохамед Салах, който ще напусне Ливърпул след този сезон, твърди “Индипендънт”.
В отбора на Лионел Меси в момента няма определени места за играчи – правило, което позволява на клубовете от МЛС да подписват с до трима играчи над тавана на заплатите. Следователно, ако “чаплите” решат да подпишат с египтянина, може да се направят промени.
Салах се присъедини към Ливърпул от Рома през юни 2017 г. С мърсисайдци той спечели две титли в Премиър лийг първенства, както и ФА Къп, Купата на лигата, “Къмюнити Шийлд”, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство на ФИФА.
Салах е изиграл 435 мача за Ливърпул във всички състезания, отбелязвайки 255 гола и давайки 122 асистенции.
