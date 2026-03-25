Интер Маями подготвя оферта за Салах

Клубът от Мейджър Лийг Сокър Интер Маями възнамерява да отправи оферта към Мохамед Салах, който ще напусне Ливърпул след този сезон, твърди “Индипендънт”.

В отбора на Лионел Меси в момента няма определени места за играчи – правило, което позволява на клубовете от МЛС да подписват с до трима играчи над тавана на заплатите. Следователно, ако “чаплите” решат да подпишат с египтянина, може да се направят промени.

🚨🚨| BREAKING: Inter Miami are also prepared to submit an offer for Salah, though they would first need to offload one of their Designated Players.



{@MiguelDelaney} pic.twitter.com/7cSlhVXSpD — Goals Side (@goalsside) March 25, 2026

Салах се присъедини към Ливърпул от Рома през юни 2017 г. С мърсисайдци той спечели две титли в Премиър лийг първенства, както и ФА Къп, Купата на лигата, “Къмюнити Шийлд”, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство на ФИФА.

Салах е изиграл 435 мача за Ливърпул във всички състезания, отбелязвайки 255 гола и давайки 122 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago