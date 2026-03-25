Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Интер Маями подготвя оферта за Салах

Интер Маями подготвя оферта за Салах

  25 март 2026 | 22:44
Клубът от Мейджър Лийг Сокър Интер Маями възнамерява да отправи оферта към Мохамед Салах, който ще напусне Ливърпул след този сезон, твърди “Индипендънт”.

В отбора на Лионел Меси в момента няма определени места за играчи – правило, което позволява на клубовете от МЛС да подписват с до трима играчи над тавана на заплатите. Следователно, ако “чаплите” решат да подпишат с египтянина, може да се направят промени.

Салах се присъедини към Ливърпул от Рома през юни 2017 г. С мърсисайдци той спечели две титли в Премиър лийг първенства, както и ФА Къп, Купата на лигата, “Къмюнити Шийлд”, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство на ФИФА.

Салах е изиграл 435 мача за Ливърпул във всички състезания, отбелязвайки 255 гола и давайки 122 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

УЕФА глоби Бенфика за расизъм

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Ужасна диагноза за легенда на Ливърпул и Уелс

Виж всички

Водещи Новини

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

България реди две контроли през юни - ето съперниците

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

