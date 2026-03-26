Карагър вижда бъдещето на Салах в Серия "А"

Мохамед Салах, който ще напусне Ливърпул след края на сезона, вероятно ще продължи кариерата си в европейски клуб и ще отхвърли всички оферти за трансфер в Саудитска Арабия. 33-годишният египетски национал обяви по-рано тази седмица, че ще се раздели с "червените" след финала на настоящата кампания. Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър смята, че Салах все още е достатъчно мотивиран, за да играе в Шампионската лига и да постига още успехи преди да сложи край на кариерата си.

„Мога да го видя в някой от водещите клубове в Италия. Гледа колко гола може да вкара в Шампионската лига. Ако отиде в Саудитска Арабия, значи кариерата му е приключила. Той вероятно мисли, че раздялата му с Ливърпул не означава край на футболните му изяви. Определено има още какво да даде“, заяви Карагър в подкаста The Overlap.

Салах, който изкара два сезона в Рома преди преминаването си на „Анфийлд“ през 2017 година, е спечелил една титла от Шампионската лига с Ливърпул и в момента е на 11-о място в класацията на водещите голмайстори в историята на турнира.

До момента египтянинът е отбелязал 255 гола в 435 мача за 20-кратните шампиони на Англия.