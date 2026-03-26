Карагър вижда бъдещето на Салах в Серия "А"

  • 26 март 2026 | 16:25
Мохамед Салах, който ще напусне Ливърпул след края на сезона, вероятно ще продължи кариерата си в европейски клуб и ще отхвърли всички оферти за трансфер в Саудитска Арабия. 33-годишният египетски национал обяви по-рано тази седмица, че ще се раздели с "червените" след финала на настоящата кампания. Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър смята, че Салах все още е достатъчно мотивиран, за да играе в Шампионската лига и да постига още успехи преди да сложи край на кариерата си.

„Мога да го видя в някой от водещите клубове в Италия. Гледа колко гола може да вкара в Шампионската лига. Ако отиде в Саудитска Арабия, значи кариерата му е приключила. Той вероятно мисли, че раздялата му с Ливърпул не означава край на футболните му изяви. Определено има още какво да даде“, заяви Карагър в подкаста The Overlap.

Салах, който изкара два сезона в Рома преди преминаването си на „Анфийлд“ през 2017 година, е спечелил една титла от Шампионската лига с Ливърпул и в момента е на 11-о място в класацията на водещите голмайстори в историята на турнира.

До момента египтянинът е отбелязал 255 гола в 435 мача за 20-кратните шампиони на Англия.

Хари Магуайър съвсем близо до нов договор с Манчестър Юнайтед

Хари Магуайър съвсем близо до нов договор с Манчестър Юнайтед

  • 26 март 2026 | 11:19
  • 1619
  • 5
Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

Де Дзерби не иска да се завръща преди края на сезона

  • 26 март 2026 | 10:29
  • 2177
  • 0
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 20306
  • 25
Синът на Емил Хески специално пред Sportal.bg

Синът на Емил Хески специално пред Sportal.bg

  • 26 март 2026 | 09:30
  • 3452
  • 0
16 отбора от Европа се впускат в битка за 4 квоти за Мондиал 2026

16 отбора от Европа се впускат в битка за 4 квоти за Мондиал 2026

  • 26 март 2026 | 07:30
  • 10851
  • 2
Бразилия и Франция ще премерят сили преди наближаващия Мондиал

Бразилия и Франция ще премерят сили преди наближаващия Мондиал

  • 26 март 2026 | 07:00
  • 4489
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 3727
  • 3
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 16923
  • 28
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 23682
  • 98
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 70848
  • 30
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 20306
  • 25
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 19634
  • 12