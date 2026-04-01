Слот с информация за състоянието на Салах, Фримпонг, Алисон и Киеза

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде подробности за състоянието на Мохамед Салах, Джереми Фримпонг, Алисон Бекер и Федерико Киеза. Египтянинът пропусна мача с Брайтън преди паузата за националните отбори заради мускулна контузия, а Киеза игра в този двубой, но след като се прибра в родината си, бе освободен от лагера на националния отбор на Италия, като бе обявено, че не е в състояние да играе. Алисон също пропусна сблъсъка с Брайтън и продължава да лекува травмата си, а Фримпонг вчера бе заменен принудително след само 12 минути игра в контролата на Нидерландия.

“Салах е много, много близо. Той се възстановява много бързо. Ще тренира отново утре и ако всичко върви добре, тогава ще бъде на разположение за Сити. За Джереми лекарят на националния отбор на Нидерландия ни каза, че изваждането му е било предпазна мярка. По-късно ще му направят скенер, за да видят какво е състоянието му. Алисон ще отсъства малко по-дълго. Федерико не можеше да играе за Италия и се върна. Той обаче тренира днес с нас и ще тренира отново утре, така че ще бъде на разположение за мача през уикенда”, заяви Слот, който също така разкри преди това, че утре към отборните тренировки ще се присъедини и Александър Исак.