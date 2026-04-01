Слот: Мо Салах е специален и със сигурност ще си тръгне като легенда

Мохамед Салах обяви през миналата седмица, че ще напусне Ливърпул след края на настоящия сезон. Тази новина предизвика много широк отзвук по цял свят, а сега за първи път бе коментирана от мениджъра на мърсисайдци Арне Слот. Нидерландецът неведнъж срещна неодобрителната реакция на египтянина за някои свои решение, особено през този сезон, но това не му попречи да говори пространно за качествата на крилото, които го правят специален футболист.

"Знаех, така че това не беше новина за мен, но мисля, че беше много хубаво да чуя и видя всички реакции на неговите съотборници, а и от цял свят, за всичко, което е правил за този клуб и за футбола като цяло.

През годините виждах това като фен, когато гледах футбол. Виждах как играе за Ливърпул и прави всички тези специални неща - мачовете срещу Манчестър Сити, но и всички останали. Как чупи рекорд след рекорд. След това започнах да работя с него и още в първия ден бях впечатлен от неговия професионализъм, защото както всеки сезон, всичко започва с тест, който показва колко са направили играчите в паузата между двата сезона. Той беше най-подготвеният футболисти, когато се завръщаше. Това е идеалната ситуация за един мениджър - звездата ти да се завърне във формата, в която е бил и преди.

Той нямаше какво да доказва на другите, но не и за себе си, защото Мо винаги смята, че трябва да доказва нещо на всеки три дни. Този глад никога не спира и това е нещо, което намирам за най-специално в него. Този глад, този професионализъм, отдаденост, желание да вкарва голове и да играе винаги - това ме впечатлява. Когато го извадиш три минути преди края, изражението му казва “Може би щях да вкарам още един гол”!

Надявам се, че в следващите седмици и месеци ще може да направи това наследство, което оставя, още по-специално. Но при всяко положение той ще си тръгне от този клуб като легенда.

Мо определено заслужава феновете да му направят страхотно сбогуване. Ако искат да го правят мач след мач, аз съм напълно съгласен с това, защото обикновено помага на играчите, ако получат помощ от феновете. Мо ще я получи на 100%", заяви Слот пред сайта на Ливърпул.

