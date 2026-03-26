Комисарят на МЛС за Салах: Чакаме го с отворени обятия, нека пита Меси и Мюлер колко са щастливи тук

Комисарят на Мейджър Лийг Сокър (МЛС) Дон Гарбър изрази сериозен интерес към привличането на звездата на Ливърпул Мохамед Салах (33 г.), който напуска Ливърпул това лято. Както е известно, египетската звезда обяви тази седмица, че в края на сезона ще напусне мърсисайдци.

Спекулациите относно бъдещето на Салах вече започнаха, като той е свързван с трансфер в саудитската елитна дивизия, МЛС или пък в друг европейски отбор.

MLS commissioner Don Garber believes Liverpool's Mo Salah could make a significant impact in the top flight of American soccer, and has urged him to move to the U.S.

По този повод Гарбър заяви в Атланта: „Толкова много бих искал да го видя да се присъедини към нашата лига. Какъв страхотен играч би бил той за МЛС! Убеден съм, че сме в състояние да му предложим поле за изява, което отговаря на неговия ранг.“

„Ако Салах един ден реши да дойде в Мейджър Лийг Сокър, ще го посрещнем с отворени обятия. Бих го посъветвал да се свърже с Меси и Мюлер, за да види колко са щастливи при нас, колко са успешни и напълно интегрирани", добави Дон Гарбър.

От своя страна, агентът на Мо Салах, Рами Абас, опита да потуши всякакви слухове относно бъдещето на своя клиент: „Не знаем къде ще играе той през следващия сезон. Това също така означава, че никой друг не знае.“

През последните години северноамериканското първенство успешно привлича звезди от Европа, които са над 30 години, като Лионел Меси (Интер Маями) е водещата фигура. Сред тях са още Луис Суарес (Интер Маями), Томас Мюлер (Ванкувър Уайткапс), Хюн-Мин Сон и Юго Лорис (ФК Лос Анджелис). Наскоро и Антоан Гризман обяви своя трансфер в Орландо Сити.

Снимки: Imago