Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек опроверга слуховете, че преговорите около удължаването на договора му с отбора са в заключителната си фаза.

„Трябва категорично да отрека това. За жалост не сме стигнали дотам все още“, заяви бранителят след победата на Германия срещу Гана с 2:1.

Nico Schlotterbeck on current reports:



"I must categorically deny that; unfortunately, we’re not there yet. I negotiated with Sebastian for a long time, but he’s no longer with us."#BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 30, 2026

Спортният директор на „жълто-черните“ Ларс Рикен пък съобщи, че „коментарите на Нико са разбираеми“. „Не сме потвърдили нито за пробив в преговорите, нито за постигнато съгласие, така че последните новини в медиите дойдоха като изненада за нас. Нашата фундаментална цел да го запазим в отбора в дългосрочен план не се е променила. Продължаваме да работим за това“, обясни Рикен.

Sky наскоро съобщи, че Нико Шлотербек е постигнал съгласие с Дортмунд договорът му да му бъде удължен до 2031 г. Очевидно обаче това засега не е така, а интерес към германския национал продължава да има Реал Мадрид.

Lars Ricken:



"Nico’s comments make sense. We have confirmed neither a breakthrough nor an agreement, so the recent reports have actually come as something of a surprise to us."



🗞 @SID_Sportnews#BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 31, 2026

Самият германски национал потвърди, че нещата са се променили след напускането на спортния директор Себаситан Кел, който беше заменен от Нилс-Оле Бук през миналата седмица. „Може би щях да взема решението в идните седмици, но сега ситуацията се промени малко“, обясни Шлотербек.

Борусия (Дортмунд) заема второто място в германската Бундеслига и изостава на 9 точки от лидера Байерн, който е с актив от 70.

Следвай ни:

Снимки: Imago