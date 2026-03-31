Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек опроверга слуховете, че преговорите около удължаването на договора му с отбора са в заключителната си фаза.
„Трябва категорично да отрека това. За жалост не сме стигнали дотам все още“, заяви бранителят след победата на Германия срещу Гана с 2:1.
Спортният директор на „жълто-черните“ Ларс Рикен пък съобщи, че „коментарите на Нико са разбираеми“. „Не сме потвърдили нито за пробив в преговорите, нито за постигнато съгласие, така че последните новини в медиите дойдоха като изненада за нас. Нашата фундаментална цел да го запазим в отбора в дългосрочен план не се е променила. Продължаваме да работим за това“, обясни Рикен.
Sky наскоро съобщи, че Нико Шлотербек е постигнал съгласие с Дортмунд договорът му да му бъде удължен до 2031 г. Очевидно обаче това засега не е така, а интерес към германския национал продължава да има Реал Мадрид.
Самият германски национал потвърди, че нещата са се променили след напускането на спортния директор Себаситан Кел, който беше заменен от Нилс-Оле Бук през миналата седмица. „Може би щях да взема решението в идните седмици, но сега ситуацията се промени малко“, обясни Шлотербек.
Борусия (Дортмунд) заема второто място в германската Бундеслига и изостава на 9 точки от лидера Байерн, който е с актив от 70.
