Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

  • 31 март 2026 | 15:58
Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек опроверга слуховете, че преговорите около удължаването на договора му с отбора са в заключителната си фаза.

„Трябва категорично да отрека това. За жалост не сме стигнали дотам все още“, заяви бранителят след победата на Германия срещу Гана с 2:1.

Спортният директор на „жълто-черните“ Ларс Рикен пък съобщи, че „коментарите на Нико са разбираеми“. „Не сме потвърдили нито за пробив в преговорите, нито за постигнато съгласие, така че последните новини в медиите дойдоха като изненада за нас. Нашата фундаментална цел да го запазим в отбора в дългосрочен план не се е променила. Продължаваме да работим за това“, обясни Рикен.

Sky наскоро съобщи, че Нико Шлотербек е постигнал съгласие с Дортмунд договорът му да му бъде удължен до 2031 г. Очевидно обаче това засега не е така, а интерес към германския национал продължава да има Реал Мадрид.

Самият германски национал потвърди, че нещата са се променили след напускането на спортния директор Себаситан Кел, който беше заменен от Нилс-Оле Бук през миналата седмица. „Може би щях да взема решението в идните седмици, но сега ситуацията се промени малко“, обясни Шлотербек.

Борусия (Дортмунд) заема второто място в германската Бундеслига и изостава на 9 точки от лидера Байерн, който е с актив от 70.

Снимки: Imago

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

