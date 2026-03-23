Халфове на Байерн и Борусия (Д) отпаднаха от състава на Германия

Полузащитниците на Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) Александър Павлович и Феликс Нмеча отпаднаха от състава на Германия за приятелските мачове срещу Швейцария на 27 март и Гана 3 дни по-късно.
Двамата са получили контузии, като младият полузащитник на баварците е извън строя заради проблем с тазобедрен флексор, заради който не игра и срещу Унион (Берлин).
Нмеча пък има травма на коляното, получена в срещата срещу Хамбургер ШФ.
Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман реагира бързо и повика двама нови футболисти на техните места. Това са футболистите на Щутгарт Анджело Щилер и Крис Фюрих.