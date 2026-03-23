  • 23 март 2026 | 12:38
Халфове на Байерн и Борусия (Д) отпаднаха от състава на Германия

Полузащитниците на Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) Александър Павлович и Феликс Нмеча отпаднаха от състава на Германия за приятелските мачове срещу Швейцария на 27 март и Гана 3 дни по-късно.

Двамата са получили контузии, като младият полузащитник на баварците е извън строя заради проблем с тазобедрен флексор, заради който не игра и срещу Унион (Берлин).

Нмеча пък има травма на коляното, получена в срещата срещу Хамбургер ШФ.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман реагира бързо и повика двама нови футболисти на техните места. Това са футболистите на Щутгарт Анджело Щилер и Крис Фюрих.

Още от Футбол свят

Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, отправили расистки обиди към футболист на Съндърланд

Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, отправили расистки обиди към футболист на Съндърланд

  • 23 март 2026 | 11:26
  • 491
  • 1
Валверде рискува по-сериозно наказание заради червения картон срещу стар “враг”

Валверде рискува по-сериозно наказание заради червения картон срещу стар “враг”

  • 23 март 2026 | 11:14
  • 2687
  • 3
Керкез призна: Брайтън ни надигра

Керкез призна: Брайтън ни надигра

  • 23 март 2026 | 10:16
  • 835
  • 0
Зидан е договорил всичко с френската федерация

Зидан е договорил всичко с френската федерация

  • 23 март 2026 | 10:04
  • 2764
  • 1
Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

  • 23 март 2026 | 09:56
  • 5278
  • 2
Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

  • 23 март 2026 | 09:39
  • 1245
  • 0
Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

  • 23 март 2026 | 12:38
  • 994
  • 4
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 2945
  • 1
Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

  • 23 март 2026 | 12:36
  • 258
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 31473
  • 114
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 45075
  • 29
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5067
  • 0