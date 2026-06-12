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Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

  • 12 юни 2026 | 10:13
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Чехия загуби с 1:2 от Република Корея в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол. В 59-ата минута чешкият защитник Ладислав Крейчи отбеляза с глава след тъч изпълнен от Владимир Цоуфал. Според Opta това е първият подобен гол на Световно първенство след прецизния удар на датския защитник Матиас Йоргенсен срещу Хърватия на турнира през 1998 г.

Освен това седем от последните 14 гола на Чехия на Световното първенство, датиращи от 1990 г., когато те се състезаваха като Чехословакия, са отбелязани с глава.

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