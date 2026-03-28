Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул и тези на Борусия (Дортмунд) завършиха при резултат 2:2 пред 60 582 зрители на “Анфийлд” в благотворителен двубой, организиран от Фондацията на мърсисайдци. Любимецът на феновете на "червените" Юрген Клоп се завърна в ролята на мениджър, като заедно със сър Кени Далглиш, Иън Ръш и Джон Олдридж водеше състава на домакините.

We got the Klopp fist pumps again 🥹😍 pic.twitter.com/JPThIoSldo — FootyTone (@FootyTone) March 28, 2026

Ливърпул поведе още в шестата минута, след като Тиаго Алкантара направи двойно с Бабел, след което от малък ъгъл прехвърли стража на гостите, пращайки топката в далечния ъгъл. “Червените” продължиха до доминират, но Тиаго и Джерард пропуснаха добри възможности.

В 39-ата минута Джей Спиъринг удвои след страхотен изстрел от границата на наказателното поле, след който прати топката под напречната греда. Асистенцията бе на Аурелио.

Мохамед Зидан върна един гол за Борусия (Дортмунд) в 63-тата минута, когато получи чудесно извеждащо подаване и стреля покрай Рейна. Малко след това Нелсон Валдес пропусна голяма възможност да изравни.

Резултатът все пак бе изравнен в 81-вата минута, когато Ян Колер засече с глава центриране отляво. Рейна също не се намеси добре и топката влезе във вратата му за 2:2. В самия край Колер дори можеше да донесе пълен обрат на "жълто-черните", но този път ударът му премина встрани.

Ливърпул (стартов състав): Дудек, Райт, Шкъртел, Хюпия, Клаван, Аурелио, Спиъринг, Бишчан, Тиаго, Джерард, Бабел

Резерви: Рейна, Вестервелд, Винял, Кели, Бенаюн, Луиза Шилгард, Шмицер, Риера, Синама-Понгол, Пенант, Гонсалес, Крауч, Наташа Доуи, Каут

Борусия Дортмунд (стартов състав): Вайденфелер, Пишчек, Овомоела, Хайнрих, Деде, Ламбърт, Шмелцер, Блашчиковски, Зидан, Гроскройц, Колер