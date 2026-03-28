Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 3194
  • 5
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул и тези на Борусия (Дортмунд) завършиха при резултат 2:2 пред 60 582 зрители на “Анфийлд” в благотворителен двубой, организиран от Фондацията на мърсисайдци. Любимецът на феновете на "червените" Юрген Клоп се завърна в ролята на мениджър, като заедно със сър Кени Далглиш, Иън Ръш и Джон Олдридж водеше състава на домакините.

Ливърпул поведе още в шестата минута, след като Тиаго Алкантара направи двойно с Бабел, след което от малък ъгъл прехвърли стража на гостите, пращайки топката в далечния ъгъл. “Червените” продължиха до доминират, но Тиаго и Джерард пропуснаха добри възможности.

В 39-ата минута Джей Спиъринг удвои след страхотен изстрел от границата на наказателното поле, след който прати топката под напречната греда. Асистенцията бе на Аурелио.

Мохамед Зидан върна един гол за Борусия (Дортмунд) в 63-тата минута, когато получи чудесно извеждащо подаване и стреля покрай Рейна. Малко след това Нелсон Валдес пропусна голяма възможност да изравни.

Резултатът все пак бе изравнен в 81-вата минута, когато Ян Колер засече с глава центриране отляво. Рейна също не се намеси добре и топката влезе във вратата му за 2:2. В самия край Колер дори можеше да донесе пълен обрат на "жълто-черните", но този път ударът му премина встрани.

Ливърпул (стартов състав): Дудек, Райт, Шкъртел, Хюпия, Клаван, Аурелио, Спиъринг, Бишчан, Тиаго, Джерард, Бабел

Резерви: Рейна, Вестервелд, Винял, Кели, Бенаюн, Луиза Шилгард, Шмицер, Риера, Синама-Понгол, Пенант, Гонсалес, Крауч, Наташа Доуи, Каут

Борусия Дортмунд (стартов състав): Вайденфелер, Пишчек, Овомоела, Хайнрих, Деде, Ламбърт, Шмелцер, Блашчиковски, Зидан, Гроскройц, Колер

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 1750
  • 1
Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

  • 28 март 2026 | 16:52
  • 1923
  • 0
Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

  • 28 март 2026 | 16:09
  • 2775
  • 3
Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

  • 28 март 2026 | 15:41
  • 5784
  • 3
Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

  • 28 март 2026 | 15:21
  • 1844
  • 0
Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

  • 28 март 2026 | 14:51
  • 14652
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 21166
  • 181
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 38423
  • 290
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 19522
  • 17
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 19840
  • 8
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 13110
  • 17
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 15011
  • 26