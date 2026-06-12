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Йордания пристигна в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
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Националният отбор на Йордания пристигна в Портланд, щата Орегон, за да започне подготовката на местна почва си за историческото първо участие на страната на Световно първенство по футбол. До този момент най-големите постижения на тима в Купата на Азия бяха сребърните медали в изданието през 2023 г. и достигането до четвъртфиналите през 2004 и 2011 г. Жребият отреди Йордания да попадне в Група J, където ще премери сили със защитаващия титлата си шампион Аржентина, Алжир и Австрия. Звезда на отбора е Муса Ал-Таамари, който има 24 международни гола на сметката си, защитава цветовете на френския Рен и е сред малкото йордански футболисти, играещи в европейски клубове. Начело на селекцията е бившият марокански полузащитник Джамал Селами, който пое треньорския пост на Йордания през 2024 г. Йордания ще открие кампанията си на Световното първенство с мач срещу Австрия на 16 юни в Санта Клара.

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