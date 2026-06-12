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Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

  • 12 юни 2026 | 10:01
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Националният отбор на Гана по футбол, известен като „Черните звезди“, пристигна в Провидънс, щата Роуд Айлънд, с което започва последният етап от подготовката си за Световното първенство по футбол през 2026 година. Тимът отпътува от Вирджиния в четвъртък следобед и кацна на международното летище „Т. Ф. Грийн“ около 18:00 часа местно време, слагайки край на ползотворния едноседмичен подготвителен лагер в района на Вашингтон. „Черните звезди“ ще използват университета „Брайънт“ в Смитфийлд като своя официална тренировъчна база. Отборът ще провежда заниманията си на модерните спортни съоръжения на университета, преди да се отправи към Торонто на 15 юни. Само два дни по-късно, на 17 юни, Гана ще изиграе първия си мач на Световното първенство срещу Панама в Торонто.

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