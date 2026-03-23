Спортният директор на български национал преминава в Борусия (Дортмунд)

Спортният директор на Елверсберг Нилс-Оле Бук е наследникът на колегата си от Борусия (Дортмунд) Себастиан Кел, съобщиха от вестфалския клуб. Новината, че "жълто-черните" се разделят с досегашния си шеф бе обявена вчера, а още днес вече е ясен и неговият наследник.

40-годишният Бук, който изведе скромния Елверсберг, чийто екип в момента носи и българинът Лукас Петков, от четвъртото до второто ниво в Германия, очевидно отговаря на изискванията на Борусия (Дортмунд) и ще подпише контракт до края на юни 2029 г. Той започва работа в "жълто-черния" клуб още през тази сряда.

Ole Book is set to become Borussia Dortmund’s new sporting director. 🤝



BVB has agreed to bring the 40-year-old on board starting this Wednesday. Book will sign a contract running through June 30, 2029. ✍️ pic.twitter.com/ROCZiiVCq8 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 23, 2026

„С привличането на Оле Бук успяхме да си осигурим нашия основен кандидат за позицията спортен директор. Отдавна следя отличната му работа в Елверсберг, първо като спортен директор, а след това и като член на спортния борд, и съм напълно убеден, че Оле е много подходящ за нас както в професионален, така и в човешки план“, заяви директорът на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен.

„Под негово ръководство Елверсберг направи скок от регионалната лига до върха на Втора Бундеслига, като по пътя разви много млади таланти и същевременно създаде стойност в състава. Имаме голямо доверие в Оле и неговата експертиза, когато става въпрос за разработване на креативни и смели идеи на трансферния пазар", допълни бившият футболист на Борусия.

Lars Ricken: „Ich bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt.“ pic.twitter.com/IOxLbjtURT — Borussia Dortmund (@BVB) March 23, 2026

Информацията на Sky и на "Билд" е, че Дортмунд ще плати на Елверсберг шестцифрена сума за правата на директора, който иначе наскоро поднови договора си с клуба от Саарланд.

Така Бук ще работи със старши треньора на Нико Ковач, който се радва на успешен сезон в Бундеслигата, като отборът му загуби само две срещи. "Жълто-черните" обаче изостават на 9 точки от лидера във временното класиране Байерн (Мюнхен).

Следвай ни:

Снимки: Imago