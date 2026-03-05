Нико Ковач е уверен, че Нико Шлотербек ще поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач е уверен, че Нико Шлотербек ще остане в германския клуб. Централният защитник има договор с "жълто-черните" до лятото на 2027 г. и наставникът призова за бързо подписване на нов контракт от двете страни. Преговорите трябва да се проведат през следващите дни, но самият футболист е изкушен и от интереса на Реал Мадрид.
"Всички ще се радваме много, ако това не се обсъжда. То зависи само от него. Той е много важна част от състава и е страхотен футболист с невероятен характер. Нико е лидерът и определено имаме нужда от него", заяви Ковач пред медиите в четвъртък.
В събота Дортмунд играе срещу местния си съперник Кьолн в двубой от Първа Бундеслига след загубата с 2:3 срещу шампиона Байерн (Мюнхен) миналата седмица.
"Емре Джан отсъства. Филипо Мане тренира индивидуално. Ники Зюле е частично включен в тренировките. Карни Чуквуемека все още не е опция за състава в събота. Искаме да печелим още повече точки. Целта ни е победата във всеки един мач. Напрежението не трябва да спада, а момчетата знаят това", заяви още Нико Ковач.
Борусия изостава на 11 точки зад лидера Байерн (Мюнхен) след загубата си в "Дер Класикер" през изминалия уикенд.
Снимки: Imago