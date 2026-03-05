Нико Ковач е уверен, че Нико Шлотербек ще поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач е уверен, че Нико Шлотербек ще остане в германския клуб. Централният защитник има договор с "жълто-черните" до лятото на 2027 г. и наставникът призова за бързо подписване на нов контракт от двете страни. Преговорите трябва да се проведат през следващите дни, но самият футболист е изкушен и от интереса на Реал Мадрид.

"Всички ще се радваме много, ако това не се обсъжда. То зависи само от него. Той е много важна част от състава и е страхотен футболист с невероятен характер. Нико е лидерът и определено имаме нужда от него", заяви Ковач пред медиите в четвъртък.

Borussia Dortmund want to extend Nico Schlotterbeck's contract, which expires in 2027, but the defender is aware of Real Madrid's interest in him and is taking his time. Schlotterbeck is very attracted to the idea of playing for Real Madrid.



🗞 @MatteMoretto #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 5, 2026

В събота Дортмунд играе срещу местния си съперник Кьолн в двубой от Първа Бундеслига след загубата с 2:3 срещу шампиона Байерн (Мюнхен) миналата седмица.

"Емре Джан отсъства. Филипо Мане тренира индивидуално. Ники Зюле е частично включен в тренировките. Карни Чуквуемека все още не е опция за състава в събота. Искаме да печелим още повече точки. Целта ни е победата във всеки един мач. Напрежението не трябва да спада, а момчетата знаят това", заяви още Нико Ковач.

Niko Kovac:



"Emre Can is out. Filippo is training individually. Niki Süle is partially integrated into training. Carney Chukwuemeka is not yet an option for Saturday's squad."#BVB pic.twitter.com/9G2gCBv5kx — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) March 5, 2026

Борусия изостава на 11 точки зад лидера Байерн (Мюнхен) след загубата си в "Дер Класикер" през изминалия уикенд.

