Замер подкрепи решението на Борусия (Д) да се раздели със спортния директор Кел

Съветникът в Борусия (Дортмунд) Матиас Замер определи решението на клуба да се раздели със спортния директор Себастиан Кел като логично в светлината на събитията през последните месеци.

„Мисля, че раздялата беше правилна. Двете страни вече не бяха толкова близки една до друга“, коментира Замер в предаването "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" по телевизия Sky.

Бившият германски национал Себастиан Кел работи почти четвърт век за германския клуб като футболист и служител. За негов наследник Борусия (Дортмунд) привлече Нилс-Оле Бук от втородивизионния Елверсберг.

„Понякога идва моментът, в който нещата вече не си пасват и възникват търкания. Това е правилното решение за всички замесени. Клубът имаше възможност да направи промяна“, подчерта Замер, който работи като външен съветник за клуба от Бундеслигата от 2018 година.

Матиас Замер отправи съвет към Кел. „Себастиан трябва малко да си поеме дъх сега. Ще си намери добра позиция“, каза 58-годишният специалист, който определи привличането на Бук като „фантастична идея“.

„Това е смело. Предизвикателство е, но е аналитично“, каза Замер, добавяйки: „Това, което той може би все още няма, са титли, а аз ще бъда смел и ще кажа, че скоро ще ги получи при нас.“

Следвай ни:

Снимки: Imago