Замер подкрепи решението на Борусия (Д) да се раздели със спортния директор Кел

  24 март 2026 | 13:16
  • 270
  • 0

Съветникът в Борусия (Дортмунд) Матиас Замер определи решението на клуба да се раздели със спортния директор Себастиан Кел като логично в светлината на събитията през последните месеци.

„Мисля, че раздялата беше правилна. Двете страни вече не бяха толкова близки една до друга“, коментира Замер в предаването "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" по телевизия Sky.

Бившият германски национал Себастиан Кел работи почти четвърт век за германския клуб като футболист и служител. За негов наследник Борусия (Дортмунд) привлече Нилс-Оле Бук от втородивизионния Елверсберг.

„Понякога идва моментът, в който нещата вече не си пасват и възникват търкания. Това е правилното решение за всички замесени. Клубът имаше възможност да направи промяна“, подчерта Замер, който работи като външен съветник за клуба от Бундеслигата от 2018 година.

Спортният директор на български национал преминава в Борусия (Дортмунд)
Матиас Замер отправи съвет към Кел. „Себастиан трябва малко да си поеме дъх сега. Ще си намери добра позиция“, каза 58-годишният специалист, който определи привличането на Бук като „фантастична идея“.

„Това е смело. Предизвикателство е, но е аналитично“, каза Замер, добавяйки: „Това, което той може би все още няма, са титли, а аз ще бъда смел и ще кажа, че скоро ще ги получи при нас.“

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
  • 3953
  • 4
Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

  • 24 март 2026 | 10:52
  • 1403
  • 0
Рома може да изпусне турски национал без пари

Рома може да изпусне турски национал без пари

  • 24 март 2026 | 10:17
  • 1657
  • 0
Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

  • 24 март 2026 | 09:42
  • 4364
  • 9
Интер се прицели в халф на Челси

Интер се прицели в халф на Челси

  • 24 март 2026 | 07:53
  • 1634
  • 1
Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

  • 24 март 2026 | 07:28
  • 2471
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 6784
  • 20
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 77
  • 0
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 14253
  • 9
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 7548
  • 9
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 1958
  • 1
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 4153
  • 0