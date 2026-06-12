Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

Капитанът на Франция Килиан Мбапе даде любопитнo интервю пред местната телевизия M6.

🚨❤️💙 Kylian Mbappé: “Of course, I have congratulated all Paris Saint-Germain players here at our training ground”.



“They have been fantastic. PSG are in a top moment”. pic.twitter.com/9qx8JxKfgC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Мбапе обясни, че се е радвал за бившия си отбор Пари Сен Жермен, който дублира титлата си в Шампионската лига: "Веднага поздравих ирачите в Клерфонтен. Беше важно, още повече че бяха петима. Съжалявам за Уилям Салиба, но е по-лесно да утешиш един човек, отколкото петима. Подкрепяхме ПСЖ в наш интерес: трябваше да спечелят, за да не загубим твърде много играчи в емоционален план".

„Това е страхотно за парижани, те са в невероятен подем. А и е по-лесно да се интегрираш, когато около теб има щастливи хора. Погрижихме се за Салиба, защото винаги е трудно да загубиш финал в Шампионската лига. Знам какво е. Опитваме се да го вдигнем на крака, но той вече е съсредоточен върху Мондиала. Групата е сплотена и вече бяхме концентрирани върху това, което предстои, защото е събитие от планетарен мащаб".

"Ще се изправим срещу шампионите на Африка… хм, всъщност не знам дали накрая спечели Мароко или Сенегал! Да кажем, че са шампионите на Африка! А ако срещнем отново Аржентина? Както винаги, ще бъдем решителни и жадни за победа“, добави капитанът на Франция.

„Имах шанса да участвам в два големи турнира, да стигна далеч, да се представя добре и да оставя своя отпечатък в най-голямото състезание. Но това, което искам, е да се върна с купата на 20 юли“, категоричен е Мбапе.

На въпрос на журналиста дали би се съгласил Франция да стане световен шампион, без той да отбележи нито един гол, нападателят отговаря: „Подписвам се с перманентен маркер и ще бъда първи на "Шанз-Елизе", но винаги помага да вкарваш голове.“

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Снимки: Imago