Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

Борусия Дортмунд и спортният директор Себастиан Кел се споразумяха взаимно да прекратят сътрудничеството си, обявиха официално от германския клуб. Решението е взето единодушно от ръководството на Борусия и вече бившия спортен директор днес.

„В много открита дискусия Себастиан Кел, Карстен Крамер и аз стигнахме до общото заключение, че лятото е подходящият момент за промяна. За да дадем възможност на двете страни да се подготвят, се споразумяхме взаимно за незабавно прекратяване на договора на Себастиан. Той има огромен принос за нашия клуб и ние сме много благодарни за голямата му отдаденост“, коментира управляващият директор на тима от Дортмунд Ларс Рикен.

Три дузпи помогнаха на Борусия (Д) да стигне до обрат

Бившият капитан на Борусия Себастиан Кел застана на поста през лятото на 2022 година и бе част от достигането до финала в Шампионската лига през 2024-а.

„Напускането на Себастиан естествено представлява значителна промяна в нашето спортно ръководство. За да ускорим промените, които трябва да внедрим в подготовката за новия сезон, а също и за да дадем на Себастиан време да обмисли следващите стъпки в професионалното си бъдеще, това разделяне е логичната стъпка в този момент. Бихме искали да му благодарим за неговата ангажираност, всеотдайност и постижения и му желаем всичко най-добро за бъдещето му“, заяви Карстен Крамер, представител на ръководството на клуба.

Официално: Емре Джан преподписа с Борусия (Д)

„Борусия Дортмунд е част от половината ми живот и имам изключително силна връзка с този велик клуб. Въпреки това, сега заедно стигнахме до заключението, че е време да продължим напред – както за Борусия, така и за мен. Ларс, Карстен и аз стигнахме до това решение днес след конструктивен разговор. Дължа много на Борусия Дортмунд и се гордея, че бях част от семейството на Борусия около 24 години. През това време успях да отпразнувам толкова много невероятни успехи с клуба, неговите служителите и фантастичните му фенове и завинаги ще се гордея, че съм част от историята на клуба. Основите са положени и желая на клуба всичко най-добро в преструктурирането и продължаващите успехи. Борусия Дортмунд, невероятният стадион и Южната трибуна винаги ще заемат специално място в сърцето ми. За мен беше чест“, гласи изявлението на Себастиан Кел.

