Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 976
  • 0

Бъдещето на германския защитник Нико Шлотербек в Борусия Дортмунд ще бъде решено през следващия месец, съобщава седмичникът "Билд". Футболистът и клубът са се споразумели да постигнат яснота около паузата за националните отбори в края на март.

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел наскоро настоя за решение „възможно най-скоро“. Шлотербек има договор до 2027 година, който клубът иска да поднови дългосрочно.

"Билд" добавя, че офертата на тима от Дортмунд включва увеличение на заплатата и клауза за освобождаване от 2027 г. нататък.

Амбициозният 26-годишен футболист все още не е взел решение и според информациите, към него има интерес и от испанския гранд Реал Мадрид, където договорите на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат през лятото.

Ако испанският гранд реши да привлече Шлотербек, това няма да бъде никак евтино. Според информациите в Германия цената на централния защитник се оценява на между 40 и 50 милиона евро. В Реал Мадрид са наясно, че през следващия сезон трябва да подсилят отбраната си с двама централни бранители, а Шлотербек е сред най-харесваните варианти на „Бернабеу“.

Отборът на Борусия (Дортмунд) е втори във временното класиране Бундеслигата, а следващият му мач е срещу Майнц. Нико Шлотербек ще пропусне двубоя поради натрупани жълти картони.

Снимки: Imago

