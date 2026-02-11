Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Бъдещето на германския защитник Нико Шлотербек в Борусия Дортмунд ще бъде решено през следващия месец, съобщава седмичникът "Билд". Футболистът и клубът са се споразумели да постигнат яснота около паузата за националните отбори в края на март.

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел наскоро настоя за решение „възможно най-скоро“. Шлотербек има договор до 2027 година, който клубът иска да поднови дългосрочно.

Nico Schlotterbeck is expected to make his decision about his future around the international break in March. Both sides have agreed on this. Both believe that the talks are proceeding in an appreciative and harmonious manner.



🗞 @SPORTBILD #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) February 10, 2026

"Билд" добавя, че офертата на тима от Дортмунд включва увеличение на заплатата и клауза за освобождаване от 2027 г. нататък.

Амбициозният 26-годишен футболист все още не е взел решение и според информациите, към него има интерес и от испанския гранд Реал Мадрид, където договорите на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат през лятото.

🚨 BREAKING: Nico Schlotterbeck’s FAVORITE destination if he leaves BVB is: REAL MADRID!



The Spanish club is also considering him, and his likely price of €40M - €50M will NOT be a problem.



The player is expected to make a decision on his renewal in March. @BILD pic.twitter.com/i1BsmPiEE5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 11, 2026

Ако испанският гранд реши да привлече Шлотербек, това няма да бъде никак евтино. Според информациите в Германия цената на централния защитник се оценява на между 40 и 50 милиона евро. В Реал Мадрид са наясно, че през следващия сезон трябва да подсилят отбраната си с двама централни бранители, а Шлотербек е сред най-харесваните варианти на „Бернабеу“.

Отборът на Борусия (Дортмунд) е втори във временното класиране Бундеслигата, а следващият му мач е срещу Майнц. Нико Шлотербек ще пропусне двубоя поради натрупани жълти картони.

