Сериозна бройка фенове са задържани след масово сбиване между привърженици на Борусия (Д) и Хамбургер

Над 150 души бяха задържани след масово сбиване между привърженици на Борусия (Дортмунд) и Хамбургер ШФ след мача между двата тима от Бундеслигата, съобщи полицията във вестфалския град.

От полицията информираха, че са задържани 152 души, повечето от които фенове на Хамбургер ШФ. Те са били освободени, след като самоличността им е установена и бе образувано наказателно производство.

Според съобщения в германски медии, фенове на Дортмунд са нападнали автобуси с фенове на Хамбургер ШФ след мача в събота, което е довело до масово сбиване по улиците.

Повечето запалянковци са избягали, когато полицията е пристигнала на мястото. Няма съобщения за пострадали.

Следвай ни:

Снимки: Imago