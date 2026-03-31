На живо: България U19 0:0 Испания U19, юноша на Левски с две намеси

Националният отбор на България до 19 години играе при резултат 0:0 срещу Испания в своя трети двубой от квалификациите за ЕВРО 2027. Срещата започна в 15:45 българско време на градския стадион в Коториба. Sportal.bg има специален екип на мача и ще проследи двубоя на живо.

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Преди първия съдийски сигнал двата отбора почетоха паметта на легендарният Борислав Михайлов, а "лъвчетата" излязоха с черни ленти.

Още преди да е изминала и минута игра българите имаха възможност да застрашат вратата на Испания след удар на Мотев, който обаче мина над вратата.

Испанците постепенно наложиха контрол над топката, докато българите изчакваха своите моменти на бързи атаки.

Рибарски: Играем с трите най-добри отбори в света, тотално надиграхме Хърватия

В 8-та минута Стефан Крумов нанесе нов удар към вратата на "Ла роха" от далечно разстояние, но право в ръцете на стража. Гостите в днешната среща отговориха с опасен шут, който рикошира в тялото на футболист в бяло и можеше да изненада Владимиров, но той внимаваше.

При един от ъглвоите удари в полза на Бъгария се стигна и до най-сериозното. Никола Генчев центрира топката отново стигна до него и при второто подаване я насочи към Максим Минков, който стреля с глава, но испанският вратар отрази. Реакцията на "Ла Роха" бе мигновенна с пробив по левия фланг и изстрел към далечения ъгъл, който обаче не попадна в очертанията на вратата.

Юношата на Левски трябваше да се намесва отново след шут от границата на наказателното поле, малко след като измина половината от първото полувреме.

Натискът на испанците под ситния дъжд в Коториба продължи, но българите показват добри действия в дефанзивен план.

Емануил Няголов извърши нарушение срещу звездата на съперника Дро Фернандес, което позволи на Гилерме Фернандес да стреля директно от фал. Изпълнението му обаче мина над вратата.

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

„Лъвчетата“ загубиха двата си двубоя до момента на хърватска земя след като допуснаха поражения от Англия с 1:4 и от домакина Хърватия с 0:1 и са на последното място в групата. Испанците са безпогрешни до сега и записаха последователно успехи срещу Хърватия и Англия с 4:0 и 3:1, и оглавяват групата с пълен актив от точки.

Испания не остави шансове на Хърватия и оглави групата на България

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А" на надпреварата, а четвъртите ще заминат за Лига "Б", което запазва шансовете им за класиране, но при по-сложни обстоятелства в които трябва да завършиш на първото място в своята група. Квалификациите завършват с трети кръг, където победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.

България U19 0:0 Испания U19

Стартови състави:

България U19: 12. Огнян Владимиров, 2. Борислав Стоичков, 3. Емануил Няголов, 5. Валери Владимиров, 6. Алекс Тунчев, 8. Радостин Стоилов, 13. Стефан Крумов, 14. Максим Минков, 16. Иво Мотев, 17. Никола Генчев, 20. Калоян Божков (К)

Испания U19: 13. Пабло Мола, 2. Начо Перес, 3. Икер Кинтеро, 4. Алекс Кампос (К), 6. Нико Гилен, 7. Дани Фернандес, 8. Дро Фернандес, 10. Гилерме Фернандес, 17. Рубен Де Са, 19. Алваро Лескано, 20. Мигел Йоренте.

