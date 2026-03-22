Атанас Рибарски определи разширения състав на България U19 за европейските квалификации в Хърватия

Селекциoнерът на националния отбор на България за юноши до 19 години Атанас Рибарски определи разширения състав за европейските квалификации в Хърватия. Родната селекция ще вземе участие в двубоите от Лига А, които ще се проведат между 25 и 31 март. Съперници на българския тим са Англия, Хърватия и Испания.

Стана ясна програмата на България U19 за предстоящите европейски квалификации

Срещите започват на 25 март, като всеки състав ще изиграе по три мача. България ще се изправи срещу едни от най-силните отбори в Европа, като двубоите ще се играят на два стадиона в страната домакин, съобщава от БФС.

Състав на България:

вратари: Пламен Пенев, Огнян Владимиров

защитници: Емануил Няголов, Алекс Тунчев, Валери Владимиров, Радослав Палазов, Борислав Стоичков, Иво Мотев, Даниел Кирилов

полузащитници: Стефан Крумов, Калоян Божков, Радостин Стоилов, Кристиян Горянов, Марто Бойчев

нападатели: Рикардо Николов, Никола Генчев, Самуил Цонов, Максим Минков, Димитър Мрънков, Кристиян Михайлов

Програмата за българския тим е следната:

На 25 март от 13:00 часа (българско време): България се изправя срещу Англия на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия

На 28 март от 16:30 часа (българско време): България среща Хърватия на стадион „Сити Център Кризевци“

На 31 март от 15:45 часа (българско време): България играе срещу Испания на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия