Сериозен тест за България U19

Националният отбор на България до 19 години се изправя срещу Испания в своя трети двубой от квалификациите за ЕВРО 2027. Срещата е от 15:45 на градския стадион в Коториба. Sportal.bg ще има специален екип на мача и ще проследи двубоя на живо.

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

„Лъвчетата“ загубиха двата си двубоя до момента на хърватска земя след като допуснаха поражения от Англия с 1:4 и от домакина Хърватия с 0:1 и са на последното място в групата. Очакванията са Атанас Рибарски да направи някои промени в титулярния състав след като видяхме не малко такива и в стартовия състав за мача с „шахматистите“.

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Испанците са безпогрешни до сега и записаха последователно успехи срещу Хърватия и Англия с 4:0 и 3:1, и оглавяват групата с пълен актив от точки.

Испания не остави шансове на Хърватия и оглави групата на България

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А" на надпреварата, а четвъртите ще заминат за Лига "Б", което запазва шансовете им за класиране, но при по-сложни обстоятелства в които трябва да завършиш на първото място в своята група. Квалификациите завършват с трети кръг, където победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.