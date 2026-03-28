Рибарски: Играем с трите най-добри отбори в света, тотално надиграхме Хърватия

Наставникът на България до 19 години Атанас Рибарски изрази разочарованието си след нелепото поражение с 0:1 от домакина Хърватия във втория двубой на "лъвчетата" от квалификациите за Евро 2027, където са още отобрите на Англия и Испания.

“Заслужавахме минимум точка от този мач. Разочарованието е голямо. Имахме достатъчно възможности. Особено през второто полувреме противникът не ни превъзхождаше. Напротив. Съжалявам, че не успяхме да отбележим, за да се зарадват момчетата и да видят, че техните футболни претенции трябва да са много по-голем, отколкото на днешния противник.

През второто полувреме тотално надиграхме Хърватия. Единственото, което липсваше, беше завършващият удар. Стигнахме до няколко удара, които не бяха добри, можеше да бъдат по-силни. При фала, след който стана корнерът - първо няма контакт, а след корнера можеше да се намесим по-добре. Чисто игрово твърдя, че нашият отбор превъзхождаше с изключение на първите 10 минути.

Само адмирации за тези момчета и да се надяваме, че другия път ще имат повече късмет.

Казах, че имаме доста добри и равностойни футболисти на някои постове, където конкуренцията е много голяма. За съжаление имаме контузени момчета, където трябваше да преквалифицираме. Всеки се справи чудесно. С Англия също не заслужавахме този резултат (1:4). Единственото, което ни липсва са мачовете на такива форуми.

Така се случи, че играем с трите най-добри отбора в света. Начинът, по който се представяме, мен ме радва. Те са с едни гърди пред нас, защото са се класирали на световно и европейско първенство. За миналата година имат 20 мача повече от нас.

Благодаря на футболния съюз, че осигури лагери, с които да компенсира тези мачове. За съжаление, когато не са официални дати, клубовете са в правото си да не пускат състезателите. Направихме всичко възможно да се представим по най-добрия начин. Най-важното за последния мач е момчетата да изпитат удоволствие. Те го заслужават", каза Рибарски относно предстоящия сблъсък срещу Испания.