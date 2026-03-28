България U19 в ключов сблъсък с домакина Хърватия

Националният отбор на България до 19 години се изправя срещу домакина Хърватия във втория си двубой от квалификациите за Евро 2027. Срещата започва в 16:30 часа на градския стадион в Крижевци. Sportal.bg ще има специален екип на място и ще проследи двубоя на живо.

„Лъвчетата“ загубиха първия си мач на хърватска земя, след като отстъпиха на Англия с 1:4. Очаква се селекционерът Атанас Рибарски да направи някои промени в титулярния състав. Добрата новина за него е, че няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички 20 футболисти.

„Шахматистите“ също стартираха с поражение – 0:4 от Испания, и в момента заемат последното място в групата заради по-лоша голова разлика от тази на България. Домакините ще разчитат и на силната подкрепа от трибуните, след като в мача срещу „Ла Роха“ феновете изпълниха основната трибуна, а очакванията са това да се случи отново.

В последния си двубой, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига „А“, а четвъртият тим ще премине в Лига „Б“, което запазва шансовете му за класиране, макар и при по-сложни условия. Квалификациите завършват с трети кръг, в който победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.

