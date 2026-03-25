Рибарски: На момчетата им трябваше време, за да свикнат със скоростта на противника

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 19 години Атанас Рибарски говори пред Sportal.bg след загубата на родния тим от Англия. “Лъвчетата” отстъпиха с 4:1 на старта на Европейските квалификации.
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта
“През първата част имаше едни 15-20 минути след първия гол, когато тотално не контролирахме мача. Чисто игрово знаехме какво да очаквахме. Имахме тези опасения. Не се получи. Просто скоростта, с която противникът прави абсолютно всичко. Трябваше време на момчетата да се адаптират към тази скорост.
Респект преди мача и в началото не усетих у играчите. По-скоро им беше необходима адаптация за тези игрови ситуации, които се получиха.
Второто полувреме се върнахме в мача. Адмирации за момчетата, които влязоха на полувремето. Бяхме в състояние да направим 3:2 и оттам нататък мачът беше отворен. Момчетата, които влезнаха, се включиха с желание. За нас тези мачове са важни като процес на развитие. Не мисля, че играчите ни са по-малко талантливи. За мен са едни герои. Англия има 6 футболисти от Манчестър Сити, Челси и да се противопоставиш по такъв начин е достойно за уважение.
Аз всеки мач смятам, че можем да вземем нещо. Нещото, което ще направим, е да подобряваме настройката и нагласата в дуелите. Имаме някои момчетата, които са способни да играят на високо ниво с топка в крака. Тези отбори могат единствено и само да ни помогнат и да покажат, че имаме талантливи футболисти и момчета”, заяви Рибарски.