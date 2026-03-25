Юношите до 19 се изправят срещу Англия днес

Юношеският национален отбор на България до 19 години стартира квалификационната си кампания за Евро 2027 днес. Играчите на Атанас Рибарски са в много тежка компания в Група 5 на Лига "А" на първия кръг на надпреварата и ще трябва да премерят сили с отборите на Англия, Испания и Хърватия. Нашите започват срещу албионците, като срещата ще се играе в хърватския град Коториба. Срещата започва в 13:00, а Sportal.bg ще има специален екип на мача.

По специален ден за треньора на България U19

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А" на надпреварата, а четвъртите ще заминат за Лига "Б", което запазва шансовете им за класиране, но при по-сложни обстоятелства. Квалификациите завършват с трети кръг, където победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.