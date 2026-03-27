България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

Българският национален отбор до 19 години направи последната си тренировка преди утрешния мач от евроквалификациите срещу домакините Хърватия.

Атанас Рибарски няма кадрови проблеми и можеше да разчита на всичките си 20 футболисти в слетобедното занимание, което се проведе на стадиона в Плитвица Селник заради проливните дъждове в последните 2 дни.

До момента „лъвчетата“ се готвеха на градския стадион във Вараждин, но в утрешния ден набор 2007 на Хърватия ще се изправи срещу Норвегия именно на този стадион.

Двубоят на България срещу „шахматистите“ ще се проведе в Книжевци от 16:30 българско време, като срещата може да се окаже решаваща и в спора за третото място, което дава право за класиране в следващия кръг на група А.