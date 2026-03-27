Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

  • 27 март 2026 | 19:29
  • 522
  • 0

Българският национален отбор до 19 години направи последната си тренировка преди утрешния мач от евроквалификациите срещу домакините Хърватия.

Атанас Рибарски няма кадрови проблеми и можеше да разчита на всичките си 20 футболисти в слетобедното занимание, което се проведе на стадиона в Плитвица Селник заради проливните дъждове в последните 2 дни.

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта
До момента „лъвчетата“ се готвеха на градския стадион във Вараждин, но в утрешния ден набор 2007 на Хърватия ще се изправи срещу Норвегия именно на този стадион.

Двубоят на България срещу „шахматистите“ ще се проведе в Книжевци от 16:30 българско време, като срещата може да се окаже решаваща и в спора за третото място, което дава право за класиране в следващия кръг на група А.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 37483
  • 131
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 17777
  • 28
Играч на ЦСКА напусна временно тима, потегли за Испания

  • 27 март 2026 | 16:16
  • 7928
  • 1
ФИФА след победата на България: "Лъвовете" в действие!

  • 27 март 2026 | 15:44
  • 2270
  • 6
Спартак (Вн) е на финал на Североизток в държавното първенство за ветерани

  • 27 март 2026 | 14:55
  • 1433
  • 0
Ветераните на Локомотив (Пловдив) се класираха за зоналния бараж

  • 27 март 2026 | 14:43
  • 958
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гибралтар (U21) 0:1 България (U21), гол на Георги Лазаров

  • 27 март 2026 | 21:00
  • 7229
  • 8
Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 37483
  • 131
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 180733
  • 378
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 58102
  • 98
Швейцария - Германия (съставите)

  • 27 март 2026 | 21:00
  • 100
  • 0
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 17777
  • 28